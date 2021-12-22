Сегодня, 22 декабря, стоимость одного биткоина равняется примерно 49 тыс. долларов. Но о многом ли это вам говорит? Опираясь на всевозможные события в криптоиндустрии и мире, можно уверенно сказать, что цена биткоина будет расти. В то же время есть предпосылки полагать, что она будет стремительно падать. Чтобы показать, насколько ситуация с прогнозами неоднозначна, мы собрали для вас несколько мнений от известных аналитиков и инвесторов.
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Джесси Пауэлл
CEO популярной биржи Kraken Джесси Пауэлл предположил, что следующая коррекция главной криптовалюты даст хорошую возможность закупиться активом: цена опустится аж до $40 тыс.
Питер Брандт
По мнению трейдера Питера Брандта, после коррекции цена валюты упадёт до крайне низких значений. Уже в начале следующего года биткоин будет стоить меньше $30 тыс.
Марк Юско
Руководитель инвестиционной фирмы Morgan Creek Capital называет нынешнюю стоимость биткоина ($50-60 тыс.) смешной. С потенциалом BTC в следующие 5 лет за монету будут просить не менее $250 тыс.
Тон Вейс
Ещё один трейдер – Тон Вейс, считает, что зимняя коррекция не принесёт биткоину никакого роста. Наоборот, его цена опустится до $20 тыс. Произойдёт это в том случае, если в ближайшее время курс валюты закрепится на отметке в $47 тыс.
Кэти Вуд
Инвестиционная компания ARK Invest и её директор Кэти Вуд, анализируя прошлое криптовалют, склонны полагать, что мы не так далеко от того момента, когда биткоин подорожает до $500 тыс. за единицу. Чтобы это произошло, большая часть инвесторов должна вложить в актив минимум 5% всех своих средств, надеясь на скорый рост.