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Ubisoft удалила аккаунт блогера Tor с купленными играми из-за неактивности игрока
Это прописано в пользовательском соглашении.
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Недавно французская компания Ubisoft снова оказался в центре любопытного случая: известный блогер и большой фанат видеоигр с ником Tor, купив несколько продуктов в фирменном магазине и наиграв в них более 500 часов, решил, что пришло время отдохнуть от гейминга, компьютера и интернета в целом. Отдых от игр оказался чуть дольше, чем предполагалось. Когда пользователь снова вернулся в индустрию, он обнаружил, что его аккаунт в Ubisoft удалили без предупреждения и уведомления. Напомним, игры были куплены им за реальные деньги.

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После небольшого расследования геймер нашёл в пользовательском соглашении пункт, согласно которому компания в праве в любое время удалить аккаунт, если он долго не проявлял особой активности. Ранее считалось, что речь идёт о пустых аккаунтах или в крайнем случае тех, которые получили игры бесплатным путём во время раздач/праздников.

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Игры на аккаунте Tor в общей сложности стоили ему при покупке не меньше $200-300, а последний вход в аккаунт датируется 2020-м годом. Система поддержки клиентов Ubisoft рассказала геймеру, что шансов на восстановление доступа к играм у него уже нет: удаление производится раз и навсегда. Однако, т.к. случай вызвал общественный резонанс и он вовсе не единственный в своём роде, в Ubisoft обещают разобраться детальнее. Возможно, геймеру даже вернут часть денег.
Источник.

#ubisoft
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