Одно неосторожное решение заставило его провести годы на свалке.

Очередная весенняя уборка, на дворе 2013-й, Ньюпорте, Уэльс, Великобритания, Джеймс Хауэллс проводит капитальный ремонт и совершенно случайно выбрасывает на мусорку самую дорогую вещь, которую ему когда-либо доводилось держать в руках – жёсткий диск от компьютера. Его ценность в том, что на нём хранились Биткоины. Около 7 500 монет стоимостью тогда в 665 тыс. долларов (50 миллионов рублей).

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Последующие 8 лет единственным серьёзным занятием Джеймса, которому он уделял большую часть времени, был поиск этого самого диска на городской свалке размером с классическое футбольное поле. Как говорят держатели свалки, за 3-4 месяца слой уходит вниз где-то на 1 метр. Итого, если посчитать, имеем, что клад Джеймса с 2013 опустился примерно на 25 метров. В интервью Guardian у владельца состояния спросили, почему он всё ещё не с лопатой, на что он ответил, что потерял последние надежды.

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По словам Джеймса, он находится в точке, где надо либо смеяться, либо плакать. Скорее всего, шансы найти жёсткий диск почти что нулевые. Тем не менее, сегодняшний пересчёт показывает, что на пике взлёта Биткоина владелец кошелька мог иметь более 500 миллионов долларов (368 млн рублей по нынешнему курсу). Возможно, именно эти цифры до сих пор держат Джеймса в тонусе и приносят мимолётную надежду.