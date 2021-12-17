Только-только вы начинаете взрослеть, забывать детские мечты о супер Sci-Fi компьютерах, как nVidia сразу пишет у себя в Twitter-аккаунте о новом конкурсе, в котором участвуют три сборки ПК. Их главное отличие от миллионов других – дизайн от знаменитых художников, работавших над моделями много часов подряд, чтобы в конце превратить их в нечто вообще не похожее на стандартный ПК, а заодно и добавить пару классических элементов из Матрицы в честь выхода на экраны нового фильма The Matrix Resurrections.
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Первая сборка принадлежит автору Стефану Ульриху и называется The Breacher. Собственно, если не знать, о чём идёт речь, работу Стефана вообще сложно идентифицировать как компьютер. Судя по картинке, загадочный глаз запитывается прямо от видеокарты GeForce RTX 3090, роль коннектора выполняет ноутбук и старое оборудование от радиостанции. Всё это работает на процессоре Ryzen 9 3950X.
Вторая сборка под названием NZXT Nebuchadnezzar от Дэвида Кэти уже больше напоминает стандартный геймерский ПК. Несколько торчащих проводов – отсылка к первым двум частям Матрицы. Зелёная подсветка вентилятора NZXT Z73 Kraken AIO даёт возможность опознать внутри видеокарту RTX 3080 Ti. В основе сборки лежит процессор AMD 5800X.
Наконец, третий вариант оформления выглядит как ПК из недалёкого будущего со следами активного использования. В качестве базы дизайнер Сташек Вертелак взял корпус Digital Storm, добавив в него несколько клавиатур, пару экранов, вентиляторы и строгую подсветку. На экранах – сама матрица. В комплект входит Ryzen 9 5950X и RTX 3080 Ti. Чтобы получить один из этих компьютеров, вам нужно поставить записи лайк, поделиться ею с кем-либо из друзей, а также оставить комментарий с хештегом #MatrixRessurections. Граждане России в конкурсе участвовать не могут.