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Перекупщики взвинтили цену Cyberquad for Kids от Tesla
"Инвестиции в Илона Маска" как всегда принесли кому-то много денег.
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В мире много способов инвестировать средства: покупка недвижимости, редких и дорогих коллекционных товаров, монет и т.д. Не на последнем месте так называемая "инвестиция в Илона Маска". Не напрямую, конечно, – в его товары. Например, в Cybertruck, цена которого с момента продаж неплохо поднялась. То же самое случилось с киберсвистком от Tesla, а недавно миллиардер удивил мир детским квадроциклом Cyberquad for Kids. Оказалось, что на этом можно было заработать.

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Параметры квадроцикла ничем не примечательны. Можно даже сказать, банальны и заурядны. Другое дело – дизайн, часть которого аппарат перенял у старшего сородича Cybertruck, который, между прочим, пока что так и не вышел. Выяснилось, что его конструкция слишком инновационна для современного мира и законами многих стран (в основном Европейских) запрещается.

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На старте продаж Cyberquad стоил крайне мало. Около $2000 (150 тыс. руб.). Спустя неделю и несколько дней за оригинальную модель с предзаказом просят практически 900 тысяч рублей ($12 000) с учётом доставки. Частые обитатели платформ по типу Ebay поняли, во что нужно вкладывать, а сейчас ждут заказов и получения дивидендов. Естественно, при условии, что Маск сможет удовлетворить спрос на Cyberquad и не повторит истории Кибертрака.

#илон маск
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