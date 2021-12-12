Миллионы геймеров по всему миру ждут GTA 6, затаив дыхание, надеясь на шедевр игровой индустрии. С новыми возможностями современной графики нынешнюю игру 15-го года выпуска разработчики могут покорить новые вершины, показав пользователям, что время ожидания было не напрасным. Или всё может пойти так, как говорит инсайдер с Твиттера с ником AccNgt. Он считает, что на всякий случай лучше не возлагать на GTA 6 больших надежд.
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Его источники внутри Rockstar Games, где уже работают над созданием следующей части, сообщают ему, что разработка находится на грани хаоса. Т.к. пятая часть вышла не так давно, в студии бросились делать продолжение только сейчас, желая "втиснуться" во все современные тренды и выпустить новую GTA чуть раньше, чем планировалось.
По неизвестным причинам инсайдер говорит, что для многих пользователей игра станет большим разочарованием, но только не по графическому аспекту: с ним всё очень даже хорошо. Повод для волнения появится только в том случае, если игру анонсируют в этом или следующем году. Из-за спешки у разработчиков может не хватить времени на столь масштабный проект.