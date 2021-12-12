Остаётся надеяться, что этого не произойдёт.

Миллионы геймеров по всему миру ждут GTA 6, затаив дыхание, надеясь на шедевр игровой индустрии. С новыми возможностями современной графики нынешнюю игру 15-го года выпуска разработчики могут покорить новые вершины, показав пользователям, что время ожидания было не напрасным. Или всё может пойти так, как говорит инсайдер с Твиттера с ником AccNgt. Он считает, что на всякий случай лучше не возлагать на GTA 6 больших надежд.

реклама

Его источники внутри Rockstar Games, где уже работают над созданием следующей части, сообщают ему, что разработка находится на грани хаоса. Т.к. пятая часть вышла не так давно, в студии бросились делать продолжение только сейчас, желая "втиснуться" во все современные тренды и выпустить новую GTA чуть раньше, чем планировалось.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

По неизвестным причинам инсайдер говорит, что для многих пользователей игра станет большим разочарованием, но только не по графическому аспекту: с ним всё очень даже хорошо. Повод для волнения появится только в том случае, если игру анонсируют в этом или следующем году. Из-за спешки у разработчиков может не хватить времени на столь масштабный проект.