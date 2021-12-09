Похоже, регулятор начал свою игру, правила которой никто не понимает.

С самого начала истории между Роскомнадзором и Tor-браузером было понятно, чем всё закончится: полной неразберихой. В первое время действия обеих сторон выглядели вполне обоснованно, но уже через неделю в российском регуляторе начали вести себя немного странно. Сегодня утром, например, анонимный сёрфинг в Торе был по неизвестным причинам разблокирован.

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Большая часть пользователей могла свободно посещать его страницы. Об этом сообщает "главный соперник" Роскомнадзора – общественный проект "Роскомсвобода". Спустя несколько часов, ничего не объясняя и не уведомляя пользователей, по сообщениям той же "Роскомсвободы", государственный регулятор снова заблокировал Tor. Так же внезапно, как и разблокировал.

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При этом официальный сайт проекта получил перманентный бан, который снять так просто уже не выйдет. По каким правилам играет Роскомнадзор – тоже непонятно. До прямых разъяснений со стороны сотрудников или депутатов Госдумы действия организации могут показаться спонтанными. Как будто там не могут определиться, что же всё-таки делать с Tor-браузером. В "Роскомсвободе" также сообщают, что сегодня блокировку получил бесплатный инструментарий VPN Psiphon.