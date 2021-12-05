Такой масштаб мы в игровой индустрии видим впервые.

С каждым годом игровая индустрия растёт, занимая всё больше пространства. Причём в прямом смысле: многие консольные игры AAA-сегмента превышают 100 Гб, а Call of Duty: Modern Warfare 2019 требует все 120 Гб, и на данный момент считается рекордсменом в своей области. 1 место по весу игре остается удерживать не долго. Инсайдеры сообщают, что скоро на сцене появится гораздо более габаритный соперник.

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Наверное, это прозвучит смешно, но им станет одиночная S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, в которой на старте не будет даже мультиплеерного режима. Тем не менее, факт есть факт: пользователи, оформившие на игру предзаказ, столкнулись с уведомлением о том, что для установки им потребуется просто колоссальное количество свободного места – 200 Гб.

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Официальные данные от магазина Microsoft пока что не превышают 180 Гб, однако каждое новое обновление, коих будет предостаточно, догонит и перегонит 200 ГБ памяти уже спустя пару месяцев. С ещё одной забавной деталью столкнулся фанат с площадки Reddit. Он напомнил, что ёмкость его хранилища на консоли Xbox Series S составляет 512 Гб (из которых свободных всего 364 Гб). Если он установит на приставку Сталкер 2, она займёт половину всего доступного пространства.

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