Ну и Cyberpunk, конечно, тоже.

Незадолго после выхода Cyberpunk 2077 разработчики, пытаясь хоть как-то успокоить недовольных фанатов, объявили о скором выходе мультиплеера для игры, чем вызвали очередную волну хейта. После сырой недоделанной игры студии посоветовали вначале заняться сюжетным режимом, а уж потом развивать многопользовательский. Сегодня Cyberpunk выглядит пускай и не идеально, но CD Projekt RED в праве говорить о сетевом режиме. Что она, собственно, и делает.

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В предыдущих разговорах и интервью в студии косвенно подтвердили разработку The Witcher 4, старт которой начнётся в 2022 году. Как выяснилось, CEO компании Адам Кичински имеет в планах добавить вместе с "сюжеткой" онлайн-режим.

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То же самое касается и Киберпанка. В студии подтвердили, что обе франшизы очень важны, и обе получат грандиозные бои с реальными соперниками. Директор CDPR сообщает, что первая игра, в которую добавят мультиплеер (скорее всего Киберпанк), станет своеобразным бета-тестом, после которого основные механики перекочуют в четвёртый Ведьмак. Релиз последнего, если не учитывать переносы, по прогнозам состоится в начале 2025 года.