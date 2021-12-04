Последняя версия старой винды популярности не сыскала.

С лета этого года пользователям доступна новая Windows 11. К сожалению, скачать её до сих пор смогли далеко не все из-за неизвестных предпочтений Microsoft по поводу системных требований. Если ваш ПК подходит под все пункты и вы обрадовались, что скоро получите новую версию прошивки, это далеко не так. Тем не менее, её можно установить и не только официальным путём.

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Слишком предвзятое отношение спустя пару дней после выхода сделало ОС негативную репутацию, однако блогеры исправили ситуацию, чем и привлекли на её сторону тысячи клиентов. Переход с "десятки", кстати, бесплатный. Как сообщает источник, ещё недавно версия 21H2 Windows 10 значительно обгоняла 21H2 Windows 11, вызывая всё больше опасений у создателей по поводу необходимости новой системы. Сейчас график изменился, и в лидерах Windows 11.

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На момент подсчёта данных самую свежую Windows 10 скачали 3.7% пользователей, тогда как та же Windows 11 может похвастаться 8.6% от общего числа. Большинство продолжает использовать обновление 21H1 по причине того, что в следующем практически нет кардинальных изменений. Вместо него проще просто обновиться сразу до Windows 11, как только она придёт в цент уведомлений.

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