Сюжет как будто срисован с фильмов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Несмотря на интерес покупателей к новой консоли PlayStation 5, в России с ней дела продвигаются очень медленно: удовлетворить пока что могут только каждый 100-й предзаказ. И то, если магазину повезёт получить новую партию. В других странах ситуация примерно такая же критическая. Из-за нежелания покупать приставки у перекупщиков клиенты иногда действуют чрезвычайно радикально. Например, в США покупатель вместо того, чтобы заплатить за PS5, достал пистолет и выстрелил в продавца.

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Как сообщают Западные СМИ, житель Техаса выставил свою PlayStation 5 на продажу, ему написал клиент, и он, обрадованный такой новостью, пошёл с ним на личную встречу. Если бы не чудо, она бы закончилась летально: когда товар клиента устроил, он отказался платить, а после пустил владельцу консоли пулю в живот, а саму приставку забрал.

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Находясь в шоковом состоянии, с учётом того, что пуля прошла навылет, не повредив ни один орган, продавец бросился за обидчиком в погоню. Увидев практически сверхъестественное, злоумышленник испугался и выбросил консоль на траву, после чего убежал. Техасец же, истекая кровью, вызвал скорую, успешно перенёс операцию и по сей день продолжает наслаждаться видеоиграми с той самой PlayStation 5.

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