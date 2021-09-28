Такие слухи определённо понравятся геймерам.

Кажется, долгое время ожидания таки себя оправдало: компания Rockstar Games, возможно, скоро анонсирует шестую часть знаменитой серии игр Grand Theft Auto. Последние 2-3 года в сети постоянно публиковались различные утечки, сообщающие какие-то мелкие детали о будущей GTA 6. Т.к. подтвердить их было нельзя, даже самые заядлые фанаты относились к ним скептически.

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Как сообщает инсайдерский инстаграм-аккаунт ThatsSoBold, вскоре пользователи смогут вновь обрести моральное удовлетворение от нового популярнейшего творения Rockstar. По информации инсайдера, трейлер или тизер GTA 6 покажут в период между ноябрём-началом декабря. Место событий игры развернётся в городе Майами. Как мы знаем, его вымышленным аналогом во вселенной GTA является Vice City.

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Следующая часть сообщения интригует ещё больше: как говорит инсайдер, в новом игровом мире пользователи смогут встретить на своём пути ураганы, аллигаторов и многое другое, о чём ему, видимо, запрещено рассказывать публично. Согласно ThatsSoBold, карта Grand Theft Auto 6 будет минимум в 3 раза больше, чем в нынешней GTA 5. Кроме того, её внешний вид разработчики решили чуть-чуть изменять с каждым новым обновлением. Примерно такая же механика реализована в Fortnite.

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