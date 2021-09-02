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Для борьбы с майнерами компания nVidia недавно анонсировала и выпустила специальную серию видеокарт LHR. Они построены на базе стандартных RTX 3060, 3070 и 3080, но в них на аппаратном уровне выставлена граница хешрейта ETH, которая существенно замедляет майнинг криптовалюты. Предполагалось, что это сработает, однако изобретательные пользователи нашли выход и взломали ускорители LHR.

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Теперь у nVidia появилась другая, менее глобальная идея. В компании планируют выпустить для любителей виртуальных денег специальную карту с максимально-высоким хешрейтом, чтобы они майнили только на ней, не затрагивая пользовательские чипы нового поколения. Похоже, что новинка уже существует – её фотографиями поделился китайский форум Zhihu. На первое время ей дали название CMP 170HX.

Портал GPU-Z любезно поделился будущими спецификациями видеокарты: уменьшенное количество ядер CUDA – 4480, 8 Гб видеопамяти HBM2, шина на 4096 бит и 16 физических линий PCIe (использовать можно будет только 4 из них). Без каких-либо дополнительных оптимизаций, в самом базовом бета-варианте чип демонстрирует минимум 164 Мхеш/с. В будущем, как предполагают эксперты, это значение можно будет увеличить чуть ли не до 200 Мхеш/с. Естественно, если позволит пассивная система охлаждения.

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