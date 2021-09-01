Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно в Польше произошёл забавный случай, показывающий, как иногда ритейлеры пользуются выгодными для них обстоятельствами и рыночной ситуацией, пытаясь обмануть клиента. Как сообщает Ян Доманский на ресурсе instalki.pl, прямо во время телефонного разговора с популярным в Польше магазином X-Kom представитель сети предложил ему обменять RTX 3070 на RTX 3060 LHR, ведь характеристики у них всё равно одинаковые.

реклама

Более того, о том, что X-Kom на 10 месяцев задерживает заказ этой самой RTX 3070, покупатель бы и писать не стал из вежливости и понимания тяжелых времен с дефицитом ускорителей. Однако, предложение обмена вывело его из себя. История началась с того, что Ян заказал новую GeForce RTX 3070 без LHR еще в ноябре 2020 года и ждёт до сей поры. По прошествии 10 месяцев сотрудник позвонил герою истории и рассказал, что поступления карт в ближайшее время не будет. Однако, есть альтернатива – RTX 3060 LHR (Lite Hash Rate) с ограниченной скоростью в майнинге.

Подобное предложение, как можно догадаться, Ян принимать не стал, справедливо назвав его банальным неуважением к потребителю. Вместо RTX 3060 LHR он согласился подождать ещё некоторое время, после чего забрать потраченные средства.

Источник.