Польский магазин предложил покупателю выдать RTX 3060 LHR вместо оплаченной RTX 3070
Недавно в Польше произошёл забавный случай, показывающий, как иногда ритейлеры пользуются выгодными для них обстоятельствами и рыночной ситуацией, пытаясь обмануть клиента. Как сообщает Ян Доманский на ресурсе instalki.pl, прямо во время телефонного разговора с популярным в Польше магазином X-Kom представитель сети предложил ему обменять RTX 3070 на RTX 3060 LHR, ведь характеристики у них всё равно одинаковые.
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Более того, о том, что X-Kom на 10 месяцев задерживает заказ этой самой RTX 3070, покупатель бы и писать не стал из вежливости и понимания тяжелых времен с дефицитом ускорителей. Однако, предложение обмена вывело его из себя. История началась с того, что Ян заказал новую GeForce RTX 3070 без LHR еще в ноябре 2020 года и ждёт до сей поры. По прошествии 10 месяцев сотрудник позвонил герою истории и рассказал, что поступления карт в ближайшее время не будет. Однако, есть альтернатива – RTX 3060 LHR (Lite Hash Rate) с ограниченной скоростью в майнинге.
Подобное предложение, как можно догадаться, Ян принимать не стал, справедливо назвав его банальным неуважением к потребителю. Вместо RTX 3060 LHR он согласился подождать ещё некоторое время, после чего забрать потраченные средства.
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