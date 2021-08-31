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Освежить память геймеров и напомнить им, какую видеокарту можно считать мощнейшей в бюджетном сегменте, взялся ютубер с канала Random Benchmark. Он поставил в ряд актуальные и дефицитные ускорители RTX 3060 Ti, Radeon RX 6600 XT и RTX 3060 с процессором Ryzen 7 5800X и 32 Гб оперативной памяти, после чего сравнил их показатели во многих популярных играх, в том числе Assassin's Creed Valhalla, Days Gone, Doom Eternal и Cyberpunk 2077.

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Как показали тесты, очевидным победителем вышла RTX 3060 Ti. Без трассировки лучей чип обогнал соперников почти во всех играх. С включённой трассировкой – во всех. На максимальных настройках качества в 1080p и с трассировкой RTX 3060 Ti показала в Cyberpunk 2077 55 fps. Почти идеально, чтобы играть без задержек. Простая RTX 3060 от продвинутой заметно отстаёт: с той же конфигурацией она едва выдавала 42 fps. На последнем месте среди тройки неожиданно оказалась RX 6600 XT: всего 28 fps. Это говорит о том, что играть на ней не рекомендуется, а если и пытаться, то игровой мир будет трястись, прыгать, предметы станут исчезать и появляться в хаотичном порядке, а персонаж начнёт часто проваливаться в текстуры.

В остальных тайтлах между RTX 3060 и RX 6600 XT наблюдалась жестокая конкуренция, итогом которой закончился незначительный отрыв последней и поражение первой. Что примечательно, лучший результат при ультра-настройках с лучами в Assassin's Creed Valhalla показала именно она, RX 6600 XT, впечатлив тестировщика 90-и fps.

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