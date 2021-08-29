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Коронавирус наносит ответный удар: как пишут иностранные источники, и без того малое производство и отгрузка видеокарт нового поколения nVidia GeForce RTX 30 может снизиться в сентябре аж на 50%. Как сообщает портал ITHome со ссылкой на дистрибьюторов nVidia с закрытого форума Board Channel, компания ожидает планомерного снижения поставок RTX 30 весь следующий месяц и половину октября.

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Ситуация сложилась таким образом из-за внезапных вспышек COVID-19 на многих китайских заводах по производству комплектующих. Несколько больших фабрик уже сейчас закрыли на карантин, а остальные функционируют не на полную силу: там всё ещё есть риск заболеть. Если же случаи на открытых производствах увеличатся, их тоже закроют минимум на 2 недели.

Подхватив эту информацию и проверив её по своим каналам, журналисты из VideoCardz выяснили, что партнёры NVIDIA, которым корпорация отсылает графические ускорители, тоже готовятся к месяцу низких поставок. Пока что напрямую сообщать о низкой доступности RTX 30 никто не собирался, дабы лишний раз не сеять панику.

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