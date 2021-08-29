Автопилот Tesla Model 3 сбивал манекен на велосипеде на скоростях 20, 25 и 40 км/ч
Хвалёному автопилоту Tesla, над которым работал сам Илон Маск, как сообщают с места событий, ещё стоит кое-чему подучиться. Например, вовремя включать экстренное торможение перед возникшим на дороге препятствием. Активация вспомогательных систем у машин Tesla Model 3 находится на недостаточном уровне, из-за чего на дорогах вполне могут возникнуть серьёзные ДТП.
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Недостаток удалось обнаружить во время тестирования машины по методике KNCAP в Южной Корее. Испытания машины состояло из 2-х стадий. Первая – краш-тест, с которым автомобиль справился на отлично, набрав 83 балла из 83 возможных. Это означает, что при аварии шанс того, что водитель серьёзно пострадает, – минимален. На второй стадии возникли маленькие затруднения: из 5 баллов Tesla Model 3 получила от жюри только 3. На скорости в 20, 25 и 40 км/ч автопилот не останавливался перед манекеном на велосипеде, врезаясь в него на полном ходу.
Как выяснили эксперты, автомобиль не тормозил по простой причине: система не идентифицировала велосипед, как транспортное средство. Вследствие этого, если бы ситуация случилась на реальной дороге, владельцу "2-х колесного коня" не поздоровилось бы. Вероятнее всего, при неудачном падении столкновение Tesla с велосипедом даже на скорости 25 км/ч привело бы к летальному исходу.
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