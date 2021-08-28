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Всем хотелось бы узнать хоть чуточку информации о новой Grand Theft Auto 6. Её существование всё ещё официально не подтверждено, однако это ничего не означает. Интернет-комьюнити чувствует, что Rockstar Games работает над крупным проектом, наслаждаться дарами которого пользователям предстоит следующие 5-10 и больше лет.

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Сегодня, в самый обычный день, когда ничего не предвещало громких анонсов, Rockstar не планировала делать никаких заявлений, актёр озвучки Дэйв Джексон дал геймерам интригующую пищу для размышлений. В своём посте в соц. сети Facebook он поделился информацией, что Take-Two Interactive и Rockstar Games поручили ему роль капитана полиции по фамилии Макклейн (McClane). Этим сообщением, как сообщил Джексон, ни одно соглашение со студией о неразглашении конфиденциальной информации нарушено не было.

Пост о Макклейне Дэйв Джексон должен был опубликовать гораздо раньше, однако из-за недавних протестов против полиции и правоохранительных органов трейлер с участием актёра озвучки ненадолго отложили, чтобы не зацепить определённую часть комьюнити. Кроме того, есть вероятность, что Макклейн станет героем обновлённой версии GTA V на PlayStation 5.

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