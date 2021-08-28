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Спорить с тем, что патч 1.3 не принёс геймерам много приятнейших сюрпризов и интересных игровых механик, было бы глупо. Он принёс, но вместе с ними, компания, как всегда, показала, что она спешила его выпустить как можно раньше. Это заметно по тому, как хаотично себя ведут руки персонажей во время плавания по воде. Тень, отбрасываемая ими, и вовсе показывает какие-то необычные руки-палки.

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Впервые на этот момент обратил внимание пользователь Reddit с ником cyberpunkgame. Во время плавания, когда он решил чисто для галочки проверить, не появилось ли новых "фишек" после обновления, им было замечено это. На нелепые движения персонажа вы можете посмотреть здесь.

Как сообщает пользователь после публикации видео, и что также можно заметить в середине ролика, неестественные движения наблюдаются и у головы героя. В некоторых моментах она появляется, в некоторых исчезает. Таким образом персонаж начинает походить на нечто пугающее. Как сообщает cyberpunkgame, баг не является критическим, и исправить его можно за несколько часов работы. CD Projekt RED на этот счёт пока что никаких комментариев не дала.