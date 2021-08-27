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Частенько в качестве дополнительного заработка в странах бывшего Советского Союза идёт речь о поездках в Польшу. Так сказать, "на клубнику". В более негативном контексте это выражение и вовсе приобрело ругательный характер. Недавно на него обратил внимание сам президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Во время открытия Петриковского горно-обогатительного комбината он призвал всех, в том числе и украинцев, приезжать туда и майнить криптовалюту.

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Если быть точнее, президент рассказал, что многие подростки, да и не только они, в последнее время серьёзно заинтересовались поездками за границу "на клубнику". Как пояснил Лукашенко, "Нас ждут только на плантациях. Например, в Польше или Германии, собирать клубнику". Вместо этого в Петриковке появилось много места, где можно майнить криптовалюту сколько угодно. По словам президента, электричества в стране более чем хватает.

Как сообщают СМИ, в Республике официально легализовали криптовалюты с 2017 года. В то же время развитием виртуальных денег занимается крупнейший банк Белоруссии Беларусбанк, который в прошлом году организовал сервис по обмену токенами. Покупать и продавать их можно с помощью карт Visa. Налогов на криптовалюту в Беларуси тоже нет, и не предвидится.