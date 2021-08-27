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Cardano стала третьей по капитализации криптовалютой после Биткоина и Эфира с объемом в 81мрлд $

Такими темпами в мире криптовалют появится "Новый король".
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Долгое время, впрочем, как и сейчас, на рынке криптовалют доминируют две сильные монеты: Bitcoin и Ethereum. Их общая капитализация – $1.2 трлн – больше, чем у большей части остальных токенов. Вместе с Binance Coin до сегодняшнего дня они составляли непоколебимый ТОП-3. Как показал случай, даже самые популярные и известные криптовалюты можно сместить.

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Так, в тройку лидеров сегодня вырвалась довольно маленькая и неприметная монета Cardano (ADA). Её капитализация составляет $81 млрд. У Binance Coin значительно меньше – всего $74 млрд. Cardano, концепт которой разработал соучредитель Ethereum Чарльз Хоскинсон, была создана в 2017 году и названа так (ADA) в честь первой в мире женщины-программиста – Ады Лавлейс. Она в 1843 году опубликовала первую во всем мире работу по информатике, описав алгоритм вычислительной машины, попутно вводя такие новые термины для того времени, как "цикл" и "рабочая ячейка".

Цель криптовалюты в ближайшие годы – догнать и перегнать Ethereum. Безусловно, пока что об этом рано говорить, однако монета имеет огромнейшее преимущество перед ETH и BTC в плане загрязнения экологии. Не зря же её ещё называют "зелёной криптовалютой". В то время, как один лишь Bitcoin годовыми выбросами сравнивается с Чили или каким-либо другим небольшим городом Европы (примерно 77 тераватт в час), затраты Cardano не превышают 0,006 тераватт.

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