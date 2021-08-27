Аналитики говорят о скором росте криптовалюты XRP в разы и даже на порядок
За последние дни множество аналитиков высказали большие надежды в отношении криптовалюты Ripple (XRP). Недавно владелец известного YouTube-канала Crypto Michaël Михаэль ван де Поппе рассказал, что уже через пару месяцев курс валюты поднимется до $4. В процентном значении это около +368%. Звучит уже довольно смело, как для не самого "мощного" токена на рынке. Сегодня ещё один Ютубер поделился предположением насчет Ripple. В его глазах сейчас самое время её покупать, ведь вскоре она "Взлетит на луну", что означает резкий и вертикальный рост курса.
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По мнению аналитика из Credible Crypto, монету Ripple XRP ждёт большой скачок на 2400% с текущего уровня. Если прогноз оправдает себя, через неназванное количество времени стоимость монеты будет превышать $30. Произойти это должно потому, что после достижения курса в $3.4-3.6 монета перейдет ко стадии окончательного определения цены, а также во много раз превзойдёт свой исторический максимум.
В том случае, если валюта достигнет $30 за штуку, её капитализация превысит $1,4 трлн, что вдвое больше рыночной капитализации Tesla и даже Facebook. Столько нет даже у первой криптовалюты мира – Биткоина. Его капитализация чуть зашла за границы 880 млрд долларов.
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