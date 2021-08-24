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Наверное, одной из самых крутых и полезных суперсил оказалась бы возможность видеть будущее. Например, в плане криптовалют. С помощью неё можно было бы смотреть, какая из них взлетит по курсу, а потом, возвращаясь в реальность, закупать ту самую монету. Как не раз доказывают определенные люди, они обладают чем-то подобным, только у них это называется не суперсилой, а аналитикой. О прогнозе одного из главных аналитиков криптовалютного мира мы сегодня и поговорим.

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Как рассказывает Михаэль ван де Поппе на своём YouTube-канале, наиболее перспективной для вложений, но и самой рискованной в плане потерь средств является токен XRP от компании Ripple. Аналитик говорит, что если произойдёт очередной всплеск стоимости, монета вырастет с текущих $1,25 до $2,8, а потом аж до $4,3. Итого на 368% без учета того, что за последний месяц цена XRP и так поднялась на 127%.

Без внимания нельзя оставить и токен Stellar (XLM). Если прогноз насчет монеты окажется верным, уже к концу следующего месяца криптовалюта наберет 116% с текущих $0,37 и перейдет к $0,80 за штуку. На третьем месте по росту разместили Litecoin (LTC) – монету, которая и так уже значительно подорожала. Аналитик говорит, что курс монеты показывает её готовность достигнуть $497 с текущих $184. Неплохой рост в ближайшее время должен показать и Tezos (XTZ). На его счёт дается минимальный прогноз в $6,4 за монету с нынешних $4,3.

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