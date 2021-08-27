Буст fps и улучшение качества в играх с помощью AMD FSR теперь можно добавить на любой компьютер
Кажется, в интернете уже прослышали о появлении технологии FidelityFX Super Resolution (FSR), которую создала компания AMD. Она нужна для временного масштабирования изображения в играх, чтобы добавить им динамичности, сочности и, конечно, превратить низкое качество в высокое. По крайней мере, похожее на высокое. Раньше данная методика была доступна на ограниченном количестве устройств, а сейчас кодеры с github позаботились о том, чтобы каждый геймер мог запустить игру и наслаждаться повышенным качеством.
реклама
Так, одним из лучших эмуляторов для создания AMD FidelityFX Super Resolution можно назвать программу Magpie. После её скачивания, как вы уже догадались, действия просты: распаковать, запустить, во второй строчке выбрать FSR, а в третьей – WinRT Capture. Ничего больше. Для пущей надёжности программу лучше не закрывать, а просто свернуть.
После нескольких секунд можно спокойно запускать игру и наслаждаться картинкой. Скрины работы и тесты FidelityFX Super Resolution вы найдете ниже. Не забывайте, что официального одобрения от AMD модерская программа не получила. Это значит, что вы устанавливаете её на свой страх и риск.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила