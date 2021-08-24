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Недавно проходившее мероприятие Hot Chips 33 ознаменовало начало новой эпохи оперативной памяти. Всё потому, что на нём выступала компания Samsung, которая и удивила зрителей одним из своих новых революционных решений в области прокачки ОЗУ. Если быть точным, корейская корпорация наглядно показала, насколько устарела технология DDR4 и во сколько раз её превосходят даже первые образцы DDR5. Например, DDR5-7200 объемом 512 гигабайт.

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Помимо впечатляющей цифры, достигнуть которую помог исключительно переход к новой области освоения, представители Samsung продемонстрировали, что память уже сейчас на 40% быстрее самых топовых DDR4. Стендовое ОЗУ работает на восьми матрицах DDR5, связанных по технологии TSV (формирование переходных отверстий в кремниевых чипах, которые потом заполняются поликремнием или металлом. В результате кристаллы, которые там образовались, надёжно связывают модули).

Портал Tom's Hardware сообщает, что по развитию какой-либо сферы не стоит судить по первым показателям. DDR5 – всё ещё редкость, а технологию производства мощных ОЗУ стоит "обкатать", чтобы достичь максимального результата и минимальных трат на производство. Массовое производство модулей намечено на конец 2021 года, но в компании сообщают, что пользователям лучше не ждать полноценного перехода на DDR5 до 2023-2024 года.

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