Технология DDR5 позволила Samsung создать оперативную память на 512 Гб
Недавно проходившее мероприятие Hot Chips 33 ознаменовало начало новой эпохи оперативной памяти. Всё потому, что на нём выступала компания Samsung, которая и удивила зрителей одним из своих новых революционных решений в области прокачки ОЗУ. Если быть точным, корейская корпорация наглядно показала, насколько устарела технология DDR4 и во сколько раз её превосходят даже первые образцы DDR5. Например, DDR5-7200 объемом 512 гигабайт.
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Помимо впечатляющей цифры, достигнуть которую помог исключительно переход к новой области освоения, представители Samsung продемонстрировали, что память уже сейчас на 40% быстрее самых топовых DDR4. Стендовое ОЗУ работает на восьми матрицах DDR5, связанных по технологии TSV (формирование переходных отверстий в кремниевых чипах, которые потом заполняются поликремнием или металлом. В результате кристаллы, которые там образовались, надёжно связывают модули).
Портал Tom's Hardware сообщает, что по развитию какой-либо сферы не стоит судить по первым показателям. DDR5 – всё ещё редкость, а технологию производства мощных ОЗУ стоит "обкатать", чтобы достичь максимального результата и минимальных трат на производство. Массовое производство модулей намечено на конец 2021 года, но в компании сообщают, что пользователям лучше не ждать полноценного перехода на DDR5 до 2023-2024 года.
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