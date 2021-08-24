Battlefield 2042 ещё не вышла, а читы для неё рекламируются и продаются уже сейчас
Никто не любит читеров. Особенно в онлайн-играх – это факт. Однако, он никак не мешает пользоваться этими читами сколько угодно. С того момента, как культовая стрелялка CS:GO "погрязла" в читах, а механизмы против читеров перестали работать, т.к. "всех перебанить нельзя", продажа чит-кодов стала очень выгодным бизнесом. К тому же, совсем нетребовательным и не затратным в плане времени или усердий. Единственное, что отпугивает в таком деле – гнев разработчиков игр.
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Если в Battlefield ещё пытаются предпринять хоть какие-то меры, то создатели CS:GO давно потеряли надежды на честную игру. Это можно увидеть, зайдя в любой матчмейкинговый матч. К слову о Battlefield, к новой части под кодовым названием 2042, которая расскажет про глобальные катастрофы и убийственное действие человека на экологию, уже сейчас можно приобрести читы.
Такая скорость и спешка позволит не только одним из первых окунуться в мир новой игры, но ещё и первым прочувствовать превосходство над другими игроками, честными и умелыми. Так, портал iWantCheats рекламирует аимбот (автонаведение на игроков), WallHack (в народе – валхак – зрение через стены и подсветка живых игроков зелёным), а также несколько других модов, сделанным специально под Battlefield 2042. Их механика работы до конца неизвестна.
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