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YouTube-канал Digital Dreams вместе с его владельцем продолжает радовать нас интересными экспериментами в мире цифровых технологий и видеоигр. На этот раз им было показано, на что способна мощнейшая в мире видеокарта GeForce RTX 3090, если запустить на ней шестилетнюю Grand Theft Auto V в разрешении 8K и на ультра-настройках. Дополнительные впечатляющие эффекты картинки принесли несколько известных пользовательских модификаций, нацеленных на графику: Beyond all limits и NaturalVision Evolved.

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Как вы можете видеть на видео выше, свою работу хорошо выполнила и высококачественная трассировка лучей, присутствующая на каждой карте RTX. В частности, за счёт нее энтузиаст смог добавить в игру улучшенные тени, блики и отражения.

Не малая часть ролика показывает нам, как автор едет на машине по городу в разные времена суток, чтобы правильно оценить наложение цветов. Наибольшие преображения мира GTA 5 видны в ночное время. Кроме того, иногда водитель выходит из машины, дабы рассмотреть близлежащие пейзажи, а заодно и показать игрокам, каких результатов можно достичь за чёт одного лишь графического ускорителя.

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