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Благодаря Epic Games в GTA V пришло 7 миллионов новых геймеров

Вопрос "Зачем это Epic Games" снимается.
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В прошлом году Epic Games показала миру, на что способны бесплатные раздачи. В частности, самая большая из них началась, когда магазин объявил, что любой пользователь сможет забрать культовую GTA 5 бесплатно. Долгое время после старта приобрести игру было невозможно: огромная волна геймеров разрушила структуру серверов Epic Games, что повлекло дальнейшие трудности восстановления. Однако, со временем проблема была улажена и все, кто хотел, навсегда получили Premium-версию тайтла.

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Примерно в то же время, когда кто-то из пользователей вспомнил, сколько стоила игра в обычное время и задумался над вопросом, зачем Epic Games такие большие траты, данная тема стала мировым трендом. Аналитики анализировали убытки, прибыль, выдвигали свои теории, некоторые из которых всё-таки оказались правильными. Удостовериться в этом позволило расследование портала theverge, сотрудники которого выяснили, что благодаря бесплатной раздаче Rockstar Games (разработчики GTA 5) приобрели 7 млн новых клиентов.

Иными словами, 7 млн геймеров, готовых вкладывать в игру, тем самым отбивая убытки Epic Games. Для сравнения, за 8 лет создатели смогли реализовать более 140 млн копий игры. Официальные суммы, полученные от этих 7 млн юзеров, не называются, но очевидно, что это миллионы и миллионы долларов.
Источник.

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