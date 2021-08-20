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За вчерашний день в компании nVidia было сделано 2 противоречащих друг другу заявления. Первое: дефицит графических ускорителей нового поколения RTX 3000 продлится весь следующий год (2022-й). Второе: RTX 4000 – новое поколение видеокарт, выйдет в середине-ближе к концу следующего года (2022-го). Логично, что после этого у пользователей возник вопрос, а зачем вообще было выпускать и ждать RTX 30, если у компании уже на подходе флагманский чип AD102 и RTX 40. Попытаемся разобраться.

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По официальным заявлениям главы nVidia Дженсена Хуанга, мир переживает взрывную волну гейминга: карты RTX 30, в частности, находятся в дефиците именно по этой причине. Наплыв геймеров, как считает Хуанг, должен закончиться к концу 2022 года. Как раз тогда у пользователей будет несколько месяцев на свободное приобретение RTX 30, после чего на рынок начнут понемногу выходить RTX 40 Ada Lovelace.

Майнинг, следуя утверждениям Хуанга, вскоре перестанет быть проблемой в принципе. Все потому, что 80% объема видеокарт нового поколения во 2-м квартале заняли карты LHR. Майнинг на них ограничен аппаратными "задвижками", которые не позволяют поднимать хешрейт даже до самого низкого уровня.