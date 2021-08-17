Intel анонсировала новые видеокарты Alchemist: трассировка лучей и ультра-сглаживание
Последние несколько дней для компании Intel были волнующими: производитель наконец-то анонсировал новую линейку игровых видеокарт Alchemist, о которых мы поговорим позже, а также объявил инвесторам грандиозные планы на будущее. В частности, в них входит выпуск множества неизвестных пока устройств. Все они будут подаваться "под соусом Arc" – аббревиатура или полное название некоего нового бренда, который должен положить начало новой эпохе развития технологического гиганта.
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Зная, что остальное меркнет на фоне графических процессоров, Inlet не стала тянуть и сразу раскрыла несколько важных деталей. Во-первых, первое же поколение видеокарт Alchemist будет поддерживать технологию трассировки лучей и Mesh shading. Во-вторых, в чипах реализуют ультра-сглаживание на основе искусственного интеллекта. В-третьих, карты получат поддержку DirectX 12 Ultimate. Одни эти факторы уже преподносят Alchemist как конкурента nVidia GeForce и AMD Radeon.
На данный момент компания показала всего 2 модели. Остальные анонсируют и выпустят в розницу ближе к началу 2022 года. Конечная стоимость, как и другие спецификации, осталась не обнародованной. Для самых любопытных геймеров Intel сняла короткий ролик, в котором показано, как видеокарта ведёт себя в современных играх. Спойлер: очень даже неплохо, хоть разрешение экрана и не называется.
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