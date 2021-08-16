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Изучаем реальный хейшрейт RTX 3070 Ti LHR после их взлома

Результаты более чем удовлетворительные.
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-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза
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После "взлома" видеокарт серии LHR, в частности RTX 3070 Ti, было бы разумно подумать, что ничего кардинально не изменится, ведь nVidia лично это гарантировала. Как бы ни так, производительность графических чипов в майнинге Ethereum выросла до 70% и полностью удовлетворяет все потребности майнеров.

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Вышедшее вчера обновление для NBMiner, которое, как планировалось, увеличит хейшрейт Ethereum на GeForce RTX 3000 LHR, работает даже лучше, чем предполагали разработчики. На некоторых версиях чипов даже подозрительно хорошо. После небольшого тестирования, проведенного порталом Wccftech, удалось выяснить, что удачнее всего аппаратные ограничения "пробивают" видеокарты серии Ti. В среднем они прибавили 70% своей производительности.

Сравнение чипов LHR и без него показало, что практической разницы с установленным NBMiner почти нет. Например, RTX 3080 Ti LHR выдает 80 Mh/s, а RTX 3080 без LHR – всего 90 Mh/s. RTX 3070 Ti LHR показывает 50 Mh/s, а RTX 3070 без LHR – 60 Mh/s. Также работает с парой RTX 3060 Ti LHR vs RTX 3060 без LHR. У них значения колеблются в районе 40 Mh/s против 50 Mh/s.

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Изучаем реальный хейшрейт RTX 3070 Ti LHR после их взлома
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После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
Дмитрий Лисенко
19:33
Это не пирамида, это долбоёбство, переводить столько редких ресурсов и энерго ресурсов ради... ничего. Один идиот придумал хрень, остальные поддержали. Не зря говорят, что "два дебила - это сила".
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
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