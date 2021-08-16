Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно мы рассказывали, как криптовалютная биржа Poly Network, не зная того, наткнулась на хакера, который украл у нее более 600 млн долларов в различных виртуальных монетах. Вернуть средства самостоятельно не представлялось возможным из-за того, что хакер оказался компьютерным гением, не оставившим ни единого следа. За несколько десятков минут он проделал абсолютно чистую работу, поэтому получить средства обратно биржа уже не мечтала. Тем не менее, сотрудники оставили в Твиттер просьбу перечислить им хотя бы часть денег.

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По чудесному совпадению хакер оказался "белым". В его план не входило воровство денег. Своими действиями он помог бирже понять, насколько важными бывают малейшие ошибки в системе защиты. Отметив Poly Network, хакер написал пост, в котором признался, что ему самому не слишком приятно заниматься таким, но этот случай научит биржу обращать внимание на все системные дыры.

Кроме того, как сообщают в Poly Network, оставшийся за хакером долг не превышает 33 млн долларов из $600 млн "позаимствованных". Также в посте хакер говорит, что готов принять щедрое вознаграждение в 500 тыс. долларов за ценный опыт. Биржа готова заплатить всю сумму, как только оставшиеся криптовалютные долги будут выплачены.