CD Projekt RED попросили пользователей не донимать сообщениями о Cyberpunk 2077
С момента выхода игры Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED, которая её и выпустила, стала вести себя чрезвычайно активно. Маленькие и большие опросы, тематически публикации, комментарии разработчиков – всё это можно увидеть на их странице в Твиттер. В конце концов, когда количество публикаций явно перешло черту, компанию попросили перестать делать бессмысленные и бесполезные тексты и наконец перейти к важной информации. Например – дате релиза дополнений и некстген версии.
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Чаша весов переполнилась после очередного опроса под названием "В Ночном городе лето, и даже такой легендарный наемник, как Ви, заслуживает небольшого отдыха". CD Projekt RED на полном серьёзе предлагает пользователям выбрать, где отдохнёт Ви: на американских горках, на пляже, в парке или в кино. После того, как журналист Forbes Пол Тасси прокомментировал эту запись просьбой ещё раз обдумать нужность таких опросов, под постом появились и другие комментарии, в которых геймеры просят студию остановиться. Некоторые из них за час набрали более тысячи лайков.
В основном такая реакция вызвана тем, что после 11 патчей игра выглядит всё также нелепо. Текстуры почти не изменились, а частота багов в некоторых районах Найт-Сити даже увеличилась.
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