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Во время релиза Cyberpunk 2077 над ней посидело не мало энтузиастов, пытающихся "выжать" из игры максимум. Максимум в плане графики, производительности и количества кадров в секунду. Какие бы усилия тогда не прилагались, ожидаемого результата никто не достиг. Несколько дней назад владелец канала Digital Dreams таки "одолел" игру, о чём снял отдельное видео под названием [4K] Cyberpunk 2077 | RTX 3090 | RTX ON.

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Наверное, вы уже поняли, чем автор будет хвастаться в видео. С помощью сложных манипуляций ему удалось сделать так, чтобы в Cyberpunk 2077 можно было спокойно играть на ультра-настройках в 4K, да ещё и в добавок с 50 графическими модами от комьюнити. Весь этот набор смогла потянуть лишь одна карта в мире – RTX 3090.

Т.к. блогер совершил своего рода прорыв, он заодно и опубликовал остальные спецификации своего ПК. Они включают процессор AMD Ryzen 9 3900X и 32 Гб ОЗУ. Если просматривать ролик целиком от начала до конца, можно заметить, что просадки кадров в игре отсутствуют, что говорит о достаточной мощности такой сборки. Пожалуй, самое интересное: какие моды использовались, блогер не сообщил.