Незнакомца на крыше в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил Леонид Захарченко
Долгое время после показа трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl фанаты пытались найти ответ на вопрос, кем же является тот самый загадочный незнакомец на крыше. Без сюжета или хоть каких-либо зацепок это сделать не удалось, однако поклонники серии нашли важную зацепку. Они смогли выяснить, кто сыграл роль незнакомца и озвучил его. Возможно, эта информация поможет в будущем выяснить, чью же роль он играл. Если вы не понимаете, о ком речь, смотрите фото.
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Его внешность и манера речи ещё тогда показалась очень знакомой, но вспомнить, что это за персонаж, так никто и не смог. Как оказалось, роль его взял на себя известный украинский актёр Леонид Захарченко. Его "рассекретил" один из внимательных пользователей интернета, который нашел дневник разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 и сделал правильные выводы, самостоятельно опознав актёра.
Ролик показывает отдельные части программы Performer2 Multi-View, где разрабатывалась игра, а также имя Leonid возле "Незнакомца с крыши". В конец видео можно наблюдать, какие действия были проделаны, чтобы записать лицевую анимацию персонажа.
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