Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
Уже сейчас, спустя короткое время после начала дефицита чипов, пользователи с улыбкой вспоминают, как хорошо было, когда обычную новую видеокарту можно было просто найти на полке в магазине или супермаркете. Поверить, что ситуация в скором изменится, становится всё труднее, ведь никаких предпосылок, даже самых маленьких, к этому нет. Как раз наоборот: каждый релиз видеокарты нового поколения приносит много интересных историй и забавных шуток.
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Одна из них произошла в магазине DNS, сотрудники которого сегодня утром с уверенностью начали старт продаж Radeon RX 6600 XT, думая, что на этот раз обойдётся без перекупщиков. Как бы ни так, вся партия RX 6600 XT была мгновенно разобрана ботами за менее чем 10 минут. В 9:00 по МСК началась распродажа, а уже в 9:15 сотрудники были свободны, ибо видеокарты кончились.
Т.к. релиз прошёл совсем недавно, в Россию пока не поступали иные графические чипы, за исключением тех, что продавались в DNS. После окончания продаж сотрудники сообщили, что пользователи могли приобрести всего 550 чипов от Sapphire, Powercolor, Gigabyte, MSI и ASRock вместе взятых. Дата поступления в страну следующей партии не уточняется.
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