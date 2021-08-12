Хакеры совершили крупнейшую кражу криптовалюты, забрав у биржи 600 млн долларов
Как показывают учащающиеся случаи, криптовалюта всё-таки не является полностью защищённым хранилищем, куда можно без опаски вкладывать деньги. По крайней мере, до последнего криптовалютного бума хакеры не особо обращали внимание на средства бирж и блокчейн-платформ. С их большей популярностью и количеством виртуальных монет пришли и новые попытки взлома.
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Конечно, и до 10 августа кражи криптовалютных бирж не были редкостью, однако крупнейшая хакерская атака была зафиксирована биржей Poly Network именно в тот день. Платформа за несколько часов лишилась почти всей криптовалюты. Общая стоимость украденных монет сегодня – 600 миллионов долларов. Надеясь на лучшее, биржа уже написала в соц. сети Твиттер обращение к хакерам, в котором попросила их вернуть средства или хотя бы заявить о своих требованиях.
На данный момент правоохранители не могут отследить местоположение мошенников из-за хорошо спланированного плана действий. Глава Binance Чангпенг Чжао по этому поводу сказал, что знал о надвигающейся атаке и подключил специалистов, чтобы застать хакеров на месте преступления. Очевидно, его план провалился.
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