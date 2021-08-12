Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы интересуетесь видеоиграми, наверняка до вас доходили слухи об Unreal Engine 5 – новейшем движке от Epic Games, который вышел только в конце мая текущего года. Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, которую мы, безусловно, ждём, похоже решили заинтриговать комьюнити ещё сильнее. В прошлом они уже говорили, что новый Сталкер "пишется" на UE (Unreal Engine), однако о каком движке идёт речь – в студии не уточнили.

реклама

Конечно, разработчики уже тогда знали, насколько геймеров восхитит новость, что продолжение их любимой игры создаётся на самом современном движке, который знает индустрия – Unreal Engine 5. В нём до максимума улучшены такие показатели атмосферности, как освещение, качество текстур, тени, элементы погоды и т.д. Добавлена виртуализированная геометрия Nanite. Динамические сцены с участием героев будут разворачиваться по совсем другому принципу. Всё это ждёт желающих купить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Известно об этом стало после того, как сотрудники GSC Game World ответили в Твиттере микроблогу Unreal Engine, написав, чтобы те не стеснялись рассказывать пользователям о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 по технологии UE5.

Источник.