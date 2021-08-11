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Сегодня была официально представлена и выпущена в продажу новая карта компании AMD Radeon RX 6600 XT. Скажем честно, её анонс не прошёл без внимания, т.к. на карту были поставлены сразу несколько важных маркеров: во-первых, это безусловное лидерство в своей ценовой категории, во-вторых, лучшая производительность, чем у RTX 3060 – её прямого конкурента. Первые тесты показывают, что однозначных результатов точно не будет.

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В целом, мощность карты достаточна для нового поколения, а активная конкуренция с RTX 3060, как и планировалось, начата, однако, есть одна деталь, из-за которой карта проигрывает в игровой производительности и теряет fps. Дело в том, что у RX 6600 XT не 16 полноценных линий PCI-Express 4.0, а всего 8. Несмотря на то, что сейчас более популярна технология PCI Express 3.0, отсутствие половины линий "громко о себе заявляет" в сравнительных тестах между RX 6600 XT и RTX 3060.

Так, в DOOM Eternal при 1080р среднее значение fps у RTX 3060 колеблется в районе 231, а у RX 6600 XT (PCIe 4.0 x8) – 228. Она же (RX 6600 XT PCIe 3.0 x8) показывает не больше 182 fps, в то время как у RTX 3060 Ti – 288.