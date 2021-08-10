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Как известно, за последний год мир услышал много историй про владельцев очень старых кошельков с криптовалютой, которые спустя годы пытались получить свои миллионы, но терпели поражения за поражениями. Причин было много: забытый ключ шифрования, неисправность электроники, мошенники и не только. Нашёлся среди них и счастливчик. Его имя не называется по причинам безопасности. Известно только, что он работает водителем грузовика на пенсии, небогато живет и, как и все, мечтает о лучшей жизни. Мы же для удобства будем называть его просто Джордж.

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Как рассказывают журналисты, совсем недавно Джордж вспомнил, что в начале зарождения монеты Dogecoin он приобрёл их на сумму 1 500 долларов (приблизительно 10 млн DOGE), а пару дней назад нашел устройство, к которому привязал кошелек с криптовалютой. Обрадовавшись, Джордж осознал, что забыл пароль. Сделав несколько неудачных попыток, он решил для надежности обратиться в серьёзную кантору KeychainX, специализирующуюся на открытии не открываемого.

Сотрудники KeychainX предупредили Джорджа, что шансов на открытие очень мало. После колоссальной работы и неимоверных усилий пароль из 12 цифр был подобран, а пробная транзакция успешно выполнена. Сейчас бывший владелец DOGE является нынешним владельцем 3 миллионов долларов.

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