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Не так давно эксперты обнаружили, что в новой онлайн-ММО New World от Amazon с видеокартами EVGA RTX 3080 и RTX 3090 происходит что-то неладное. После проверки выяснилось, что в игре по неизвестным причинам начинает барахлить система охлаждения. Более того, замене сгоревшие кулера, по данным покупателей, не подлежат, а менять целую карту на новую в EVGA отказываются, из-за чего возникли небольшие проблемы с сервисом.

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Разобравшись в ситуации получше, производитель графических процессоров пришел к выводу, что вентиляторы всё-таки подлежат гарантийной замене. Проведя очередное тестирование в New World, сотрудники EVGA воочию убедились, что система перегружает контроллеры кулеров на чипе до такой степени, что они начинают крутиться в 2 и 3 раза быстрее, чем от них требуется. Продукт-менеджер Джейкоб Фриман на этот счёт сказал, что скорость вентиляторов в особо требовательных тайтлах доходит до неадекватных показателей.

В конечном итоге, компания извинилась перед юзерами за неудобства, а также анонсировала обновление биоса специально для всех своих карт линейки RTX 3000 FT. Неисправные кулера являются частью активной кастомной системы охлаждения iCX3.

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