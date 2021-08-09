EVGA признала проблему перегрева вентиляторов на RTX 3090 и RTX 3080 и извинилась перед юзерами
Не так давно эксперты обнаружили, что в новой онлайн-ММО New World от Amazon с видеокартами EVGA RTX 3080 и RTX 3090 происходит что-то неладное. После проверки выяснилось, что в игре по неизвестным причинам начинает барахлить система охлаждения. Более того, замене сгоревшие кулера, по данным покупателей, не подлежат, а менять целую карту на новую в EVGA отказываются, из-за чего возникли небольшие проблемы с сервисом.
реклама
Разобравшись в ситуации получше, производитель графических процессоров пришел к выводу, что вентиляторы всё-таки подлежат гарантийной замене. Проведя очередное тестирование в New World, сотрудники EVGA воочию убедились, что система перегружает контроллеры кулеров на чипе до такой степени, что они начинают крутиться в 2 и 3 раза быстрее, чем от них требуется. Продукт-менеджер Джейкоб Фриман на этот счёт сказал, что скорость вентиляторов в особо требовательных тайтлах доходит до неадекватных показателей.
В конечном итоге, компания извинилась перед юзерами за неудобства, а также анонсировала обновление биоса специально для всех своих карт линейки RTX 3000 FT. Неисправные кулера являются частью активной кастомной системы охлаждения iCX3.
Источник.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила