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Если закрыть глаза на стоимость и комплектацию устройств iPhone, у которых, несомненно, есть масса других плюсов, под очевидным недостатком можно также выделить челку – большой вырез вверху дисплея. Как правило, в него помещают фронтальную камеру, вспышку и микрофон. Начиная со смартфона iPhone X и дальше по линейке, все устройства Apple могут "похвастаться" раздражающей пользователей челкой. Инсайдеры сообщают о скором изменении ситуации в лучшую сторону.

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Поводом для надежды, что в iPhone 13 уберут челку, стал недавний патент "Электронные устройства с регулируемыми размерами дисплея", который Apple подала в соответствующее ведомство. Если вкратце, будущие смартфоны компании должны получить некую шторку ленточного типа, которая будет заполнять собой экран, когда фронтальная камера или Face ID не используются.

В документе названием данной технологии служит слово "Форточка". Видимо, это не конечный вариант. Полная логистика шторки пока что неизвестна. В патенте раскрываются только самые важные детали: во время работы камеры форточка будет отражать свет таким образом, чтобы её практически не было видно. Скорее всего, все перемещения шторки для удобства пользователей будут скрыты под дисплеем.