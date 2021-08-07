Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Борьба со спекуляцией в российском магазине DNS снова закончилась ничем. Недавно представители сети публично заявили, что готовы устроить крупную распродажу партии консолей PlayStation 5, только поступивших к ним на склады, но сделают они это по-новому. В надежде "победить" и искоренить проблему перекупщиков, DNS ввёл новый метод продажи, однако количество спекулянтов не уменьшилось. Возможно, случилось даже наоборот.

реклама

С 10 часов утра вчерашнего дня, по мнению магазина, приставки мог купить любой желающий. Постоянные клиенты же на этот счёт говорят, что спустя несколько десятков минут после начала распродажи они видели сообщение ниже. Повторное добавление товара в корзину ситуации не поменяло, поэтому всё, что оставалось покупателям в этом случае – прекращать попытки пробиться через систему. Очевидная причина возникновения такого сообщения – недостаток устройств. В комментариях к посту о распродаже уже написаны сотни гневных сообщений, в которых пользователи утверждают, что большая часть приставок PlayStation 5 (которые, между прочим, продавались по рекомендованной цене), ушла в руки перекупщиков.