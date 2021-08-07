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Все поклонники серии Far Cry, чей компьютер сможет потянуть пятую часть, наверняка готовились к "Бесплатным выходным от Ubisoft", которые так громко рекламировались. Если вы не знаете, о чём речь, напомним: 5 августа Ubisoft официально начали бесплатную раздачу игры Far Cry 5. Сроком окончания пробной версии запланировали вечер 9 августа, однако уже вчера утром игра по неизвестным причинам обратно стала платной.

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Во всех сервисах цифровой дистрибуции, где её раздавали бесплатно на 4 дня, игра теперь стоит 370 рублей. Что примечательно в этой ситуации, Ubisoft не только сделали её платной, но ещё и выпустили со скидкой в 85% на стандартную версию и 80% на премиум. Впрочем, зачем – не понятно, ведь ещё несколько часов после появления скидки игра раздавалась бесплатно.

Как и следовало ожидать, пользователи таким поступком остались крайне недовольны. В комментариях к нескольким тематическими веткам появились тысячи оскорблений в адрес как Steam, так и самой Ubisoft, устроившей "непорядок". В последней, к слову, ситуацию так и не прокомментировали. Возможно, между сервисами случились небольшие недопонимания.