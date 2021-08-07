HD-телевизор DEXP на 39" бесплатно дарят вместе с новым флагманом Realme GT
Если вы давно присматриваетесь к телевизорам, думая, что неплохо было бы обновить свой старенький аппарат, а заодно и купить новый смартфон, но всё это будет стоить слишком дорого, мы нашли для вас идеальный выход. Кооперация китайской дочерней компании Oppo Realme и отечественного магазина DNS позволит "убить двух зайцев одной пулей". Их совместная работа привела ко щедрой акции, в ходе которой пользователи смогут приобрести смартфон Realme GT и HD-телевизор DEXP диагональю экрана в 39" всего за 55 тыс. рублей.
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Характеристики смартфона вы сможете прочесть на сайте любого онлайн-магазина, например, этого, а мы тем временем перейдём к альтернативному варианту покупки. Маркетологи заранее предусмотрели, что кому-то может не пригодиться телевизор, поэтому подготовили комплект без него. Туда будет включен один Realme GT с дополнительной скидкой в 5 тыс. руб. Конечная цена с доставкой не превысит 51 тысячу, в то время, как розничная стоимость одного телевизора составляет 14 тыс. руб.
Третий и последний вариант – покупка телефона в рассрочку по схеме 0-0-12. Она представляет из себя беспроцентный кредит, когда ежемесячно покупателем выплачивается заранее обозначенная фиксированная сумма. Если вы подадите заявку с третьим способом покупки до 13 сентября, то, по заверениям продавцов, получите 3-месячную гарантию на бесплатную замену дисплейного модуля.
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