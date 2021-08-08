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Как мы увидели по результатам последних 2-х дней, столь ожидаемый среди майнеров хардфорк London таки принёс изменения и улучшения в протокол Ethereum. После его запуска курс криптовалюты быстрыми темпами устремился к 3.5 тыс. долларов за монету. Сейчас он находится на уровне $3.1 тыс. По мнению экспертов The Economic Times, все эти мнимые улучшения временны: скорость обработки транзакций увеличится, но вместо этого заметно упадёт размер дохода майнеров.

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Знатоки криптовалютного рынка рассказывают, что хардфорк призван не только ускорить сеть, но и ввести определённые ограничения на количество транзакций с переводов. Стоит напомнить, что только с них майнеры ежемесячно получают 3,1% своего дохода.

К счастью, есть альтернатива. В качестве "запасного аэродрома" эксперты назвали неизвестную сегодня монету Solana. Из-за меньшей загруженности сети её транзакции будут опережать аналогичные действия в Ethereum минимум в два раза, даже сравнивая с результатами хардфорка. С момента запуска в 2020-м году криптовалюта показала рост в более чем 4500%. Её максимальный курс был достигнут в мае этого года и составлял $60. На данный момент монета стоит чуть меньше $37.

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