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Иногда поражает, как долго в той или иной игре незаметно "прячутся" отсылки к другим играм. Например, спустя только 3 года пользователи смогли найти ёмкую отсылку к Grand Theft Auto 6. Её незаметно спрятали в письме в Red Dead Redemption 2. Точнее, всё письмо – и есть одна большая утечка. Она сообщает нам о том, где будут происходить основные события, чего первоначально хотели разработчики, и указывает на дальнейшие приоритеты Rockstar Games.

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Автор YouTube-канала Strange Man поделился с подписчиками своим расследованием по поводу сеттинга GTA 6, узнать о котором ему помогло письмо некоего кардинала Бланко некоему Рудольфо из RDR 2 – совсем другой вселенной Rockstar. В нём сказано, что Бланко просит Рудольфо отказаться от переезда на Восток и ненадолго остаться в Калифорнии. Казалось бы, эти незамысловатые выдуманные места не могут означать ничего конкретного, но как бы ни так.

Восток в письме символизирует штат Майами (в GTA – Вайс-Сити), а та самая Калифорния – Сан-Андреас и Лос-Сантос. Следовательно, чуть поразмыслив, можно прийти к выводу, что неизвестный Бланко просил также неизвестного Рудольфо остаться в прежних городах. Звучит всё ещё как загадка, но всё прояснится, когда мы скажем вам, что Рудольфо – не кто иной, как основатель Rockstar Дэн Хаузер, а кардинал Бланко – его родной брат Сэм Хаузер.

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Итого имеем, что брат просит создателя серии GTA не переносить место событий Grand Theft Auto 6 из Сан-Андреаса куда-либо ещё. Кроме того, ютубер смог узнать, что в середине 17-го года Дэн Хаузер хотел забросить серию GTA, однако передумал. В будущем студия совместно с Take-Two Interactive планирует развивать проект GTA Online. Об этом тоже говорилось в письме.

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