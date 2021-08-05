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Добыча опыта в Grand Theft Auto Online честным путём – дело не из лёгких. Для этого потребуется сноровка, умение хорошей стрельбы, реакция, знание механик и много других факторов. Логично, что не каждый геймер удостоен всех этих качеств, иначе бы на международном турнире The International никогда не было бы победителя. К счастью, всегда есть лазейки, позволяющие не прилагать усилия и получать больше, чем те, кто их приложил. Одна из таких появилась в GTA Online.

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Роль бесконечной геймерской "пиньяты" получил новый Автосалон ЛС, добавленный в игру с обновлением Los Santos Tuners. Он бесплатно раздаёт 10 очков репутации каждые 4 минуты за нахождение в помещении. "Приняв вызов Rockstar", некоторые особо усердные геймеры за день получили больше наград и машин, чем за всю игру, повысив свой уровень репутации до 200-го. Когда к багу присмотрелись разработчики, было уже поздно.

Тем не менее, защитные меры были приняты. Rockstar изобрела совершенную во всех планах механику: чтобы получать опыт, нужно чем-то заниматься. Даже пустая ходьба идёт в счёт. Не долго думав, остроумные геймеры вновь нашли лазейку. Наверное, вы уже поняли, какую. Такой хитрый ход позволил пользователям продолжить фарм опыта. Если вы играете не на геймпаде, вам подойдёт ещё более простой способ: положить на клавиатуру тяжёлый предмет. Конечно, к таким действиям мы вас не призываем.