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В наше время довольно сложно приобрести хорошую новую видеокарту честным путём, если вы не готовы отдать за неё более 100 тыс. рублей. Единственное, что остается геймерам с ограниченным бюджетом – покупать видеокарты у перекупщиков. Как правило, в 90% они после майнинга. Если вас это не пугает, то крупнейший производитель графических процессоров Palit недавно рассказал, что представляют из себя данные устройства.

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Если кратко: ничего хорошего. По словам опытных специалистов компании, долгое время изучавших влияние майнинга, за год средняя видеокарта после того, как на ней добывали криптовалюту, теряет 10% от общей производительности. Более того, если эта цифра вас не пугает, то при активном майнинге без остановок и должного охлаждения процент потерь может увеличиваться до 2-х раз.

Ещё один важный нюанс при покупке бэушного чипа – целостность. Специалисты заявляют, что чуть ли не главным фактором долгой жизни видеокарты является её целостность. Если вы приметили хорошую карту со вторичного рынка, но видите, что она разбиралась, оставьте её продавцу. Такой продукт не стоит внимания. Наверное, самый важный недостаток майнинговых видеокарт – полное или частичное отсутствие гарантии. Очень редкий продавец согласится взять на сервис карту, которая работала в ферме.