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С момента анонса и показа операционной системы Windows 11 компания Microsoft не сказала ни слова о её дате выхода. Как бы ни интересовались фанаты, как бы ни старались известнейшие из инсайдеров, эта информация оставалась секретной. По иронии судьбы, похоже, что сегодня компания сама себя рассекретила и мимолётно высказалась о более конкретной дате, чем "зимние праздники".

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В конфиденциальной документации Microsoft обнаружили отправленные письма к производителям драйверов, в которых последних просили подготовить продукцию к середине октября-началу ноября. В конце третьей недели сентября компания требует, чтобы бета-версии готовых драйверов уже были отправлены им.

Учитывая тот факт, что на обработку полученной информации, структуризацию драйверов и удаление всех багов из новой ОС у Microsoft уйдёт в среднем чуть больше месяца, можно предположить, что уже в 20-х числах ноября большинство заинтересованных пользователей получат обновлённую систему. Вполне возможно, что руководство решит изменить график и на некоторое время перенесёт Windows 11. Если говорить ещё более точно, аналогичные документы с Windows 10 показывали, что Microsoft выпускала ОС ровно через месяц после получения драйверов.

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